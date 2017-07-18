Защитник «Эшторила» Аилтон, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Штутгарт»

Защитник португальского «Эшторила» Аилтон Феррейра продолжит карьеру в чемпионате Германии. 22-летний бразилец перешёл в «Штутгарт», подписав контракт до лета 2021 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
«Знаю, что Бундеслига является одной из самых сильных лиг в Европе, а «Штутгарт» — клуб, в составе которого выступало несколько известных бразильских игроков. Очень доволен переходом в эту команду. Надеюсь, что смогу здесь прогрессировать», — сказал Аилтон.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА пытался приобрести игрока. По данным португальских СМИ, «армейцы» якобы предлагали за Аилтона около € 2 млн, но получили отказ.
В сезоне-2016/17 защитник провёл в чемпионате Португалии 18 матчей (14 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, но получил 10 жёлтых карточек.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Штутгарта».