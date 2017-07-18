БАТЭ обыграл «Алашкерт» и вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ в Ереване обыграл со счётом 3:1 местный «Алашкерт».
Хозяева вышли вперёд на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Урош Ненадович. Однако на 23-й минуте Михаил Гордейчук счёт сравнял, а на 35-й Гордейчук оформил дубль, забив победный для белорусской команды мяч. Окончательный результат на 78-й минуте установил Максим Володько.
В первом матче была зафиксирована ничья 1:1. Таким образом, БАТЭ вышел в третий раунд квалификации, где встретится с пражской «Славией».
В другой паре македонский «Вардар» в ответной игре на своём поле обыграл со счётом 3:1 шведский «Мальмё» и вышел в следующий раунд (первая игра завершилась вничью 1:1).