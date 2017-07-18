Горбатенко: у тульского «Арсенала» были моменты, не повезло во втором тайме

Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в матче первого тура РФПЛ.
«Не хватило гола. Были моменты, чтобы забить. Не повезло во втором тайме. Миодраг подбадривал в перерыве. Говорил, что надо выдержать натиск. Не получилось.
Будем работать над ошибками. В следующем матче будет лучше. «Локомотив» уже играл по счёту во втором тайме. Они подсели из-за Cуперкубка, нам было полегче с точки зрения физики, но не смогли забить", — передаёт слова Горбатенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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