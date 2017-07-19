Д. Комбаров: все сильно расстроились, ничья с «Динамо» равносильна поражению

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от матча 1-го тура РФПЛ с московским «Динамо» (2:2) и рассказал, о чём просил наставник команды Массимо Каррера в перерыве при счёте 2:0 в пользу красно-белых.
«Здорово тренировались, готовились к матчу как обычно. Первая игра сезона, дерби, все всё понимали. В последние 25 минут физически устали после тяжёлой игры с «Локомотивом», отбегали 120 минут. Немного сели в оборону, поэтому у «Динамо» начали появляться моменты. К сожалению, не дотерпели и на последней минуте пропустили гол.
В первой половине второго тайма у нас тоже были моменты, проходы с флангов. Вспомните сумасшедший удар Зе Луиша через себя. А потом во второй половине подустали физически, и от этого начались проблемы. Сильно опустились назад, мало прессинговали. Давали свободу действия сопернику. Они больше стали контролировать мяч и поэтому забили.
В перерыве Каррера просил, чтобы контролировали мяч и не допускали простых ошибок. Должны были быстро переводить мяч с фланга на фланг, заставлять соперника бегать без мяча. И продолжать действовать так, как в первом тайме.
После игры у всех было упадническое настроение. Ничья равносильна поражению. Очень обидно пропускать на последней минуте. В раздевалке по лицам парней было понятно, что все очень сильно расстроились.
Теперь нужно готовиться к следующей игре и выигрывать. Самое главное – хорошо восстановиться. Было видно, что нам не хватило сил. К «Уфе» должны подойти в хорошей физической готовности, чтобы от первой до последней минуты смогли прессинговать соперника», — сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.