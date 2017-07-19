Рибери: Толиссо должен понять, что играет уже не за «Лион»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери поделился мнением о перспективах нового хавбека команды Корентина Толиссо. Рибери подчеркнул важность того, чтобы Толиссо понял разницу между «Баварией» и «Лионом», цвета которого защищал до перехода в немецкий гранд.
«Меня радует, что в „Баварии“ много французов. Толиссо — отличный парень. Я сказал ему, что он должен принимать вызовы с уверенностью в собственных силах. Он должен понять, что играет уже не за „Лион“, а в одном из лучших клубов мира», — приводит слова Рибери Sport Bild.
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