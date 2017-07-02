Анчелотти: у Толиссо отличные данные для того, чтобы заменить Алонсо

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти верит, что 22-летний французский полузащитник Корентин Толиссо, перешедший в мюнхенский клуб из «Лиона» в июне этого года за € 41,5 млн, способен заменить завершившего карьеру Хаби Алонсо.
«Толиссо — очень сильный полузащитник. Он был одним из лучших игроков центра поля среди всех доступных на трансферном рынке. Он универсальный полузащитник, с хорошим пасом, умеющий и атаковать, и грамотно выбирать позицию при оборонительных действиях. Кроме того, я уверен, что он ещё будет серьёзно прогрессировать. У Толиссо отличные данные для того, чтобы заменить Алонсо», — цитирует Анчелотти FourFourTwo.
Алонсо выступал за «Баварию» с 2014 по 2017 год и завершил карьеру этой весной.