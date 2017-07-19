Лаборде, Головин и Промес претендуют на звание MVP 1-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 1-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Рикардо Лаборде («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА) и Квинси Промес («Спартак»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте» .
На звание MVP 1-го тура РФПЛ также претендуют: Луис Адриано («Спартак»), Александр Кокорин («Зенит»), Кирилл Панченко («Динамо»), Леандро Паредес («Зенит»), Зе Луиш («Спартак»), Витиньо («ЦСКА»), Хуан Лескано («СКА-Хабаровск») и Лео («Ахмат»).