«Барселона» просит Неймара опровергнуть информацию о переходе в «ПСЖ»

Руководство «Барселоны» попросило нападающего команды Неймара опровергнуть информацию о его возможном переходе в «ПСЖ», сообщает испанское интернет-издание Sport.
В каталонском клубе хотят снизить напряжение, которое вызвали последние сообщения испанских, французских и бразильских СМИ. Писали, что отец Неймара на текущей неделе встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, чтобы обсудить с ним вопрос перехода игрока в парижский клуб. В Бразилии уверяли, что Неймар уже принял предложение «ПСЖ». Одновременно представители «Барселоны» выражали уверенность в том, что Неймар останется в каталонском клубе. Сам футболист отметил, что счастлив в «Барселоне», однако он не сказал, что не покинет её. Правда, отец игрока подчеркнул, что сыну и в голову не приходит мысль об уходе из испанского гранда.