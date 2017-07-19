Отец Неймара сообщил, что игрок не думает об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Неймар ни в коем случае не собирается покидать испанский гранд. Об этом сообщил отец футболиста сборной Бразилии, передаёт Mundo Deportivo.
Ранее в испанских, бразильских и французских СМИ появлялась протоворечивая информация о будущем игрока. Писали, что отец Неймара на текущей неделе встретится с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, чтобы обсудить с ним вопрос перехода игрока в парижский клуб. В Бразилии уверяли, что Неймар уже принял предложение «ПСЖ». Одновременно представители «Барселоны» выражали уверенность в том, что Неймар останется в каталонском клубе. Сам футболист отметил, что счастлив в «Барселоне».