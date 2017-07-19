Экс-тренер сборной России Пануччи возглавит сборную Албании

Итальянский специалист Кристиан Пануччи, который с 2012 по 2014 год работал в сборной России, возглавит национальную команду Албании. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.
На тренерском мостике 44-летний итальянец сменит Джанни Де Бьязи, который руководил албанской сборной с 2011 по 2017 год. Ди Марцио опубликовал фото с пресс-конференции, на которой должен быть представлен Пануччи.
После ухода из сборной России, где итальянец входил в тренерский штаб Фабио Капелло, Кристиан Пануччи также работал с «Ливорно» и «Тернаной».
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».