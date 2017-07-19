Вратарь «Вест Хэма» раскритиковал совладельца клуба за похвалу в адрес Харта

Голкипер «Вест Хэм Юнайтед» Адриан Сан-Мигель дель Кастильо ответил на слова совладельца клуба Дэвида Салливана, который похвалил новичка «молотобойцев» Джо Харта. Функционер в одном из интервью сказал, что Харт лучший вратарь, с которым он когда-то работал.
«Спасибо за искренность. Но у вас есть ещё два вратаря, которые являются профессионалами, уважают клуб и бьются за его честь», — написал Адриан на своей странице в «Твиттере».
В прошлом сезоне испанский голкипер принял участие в 16 матчах АПЛ и пропустил 25 голов.
«Вест Хэм» объявил о переходе Харта из «Манчестер Сити»