Фарфан: матч с «Арсеналом» был сложным, главное, что «Локомотив» взял три очка

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче первого тура российской Премьер-Лиги. Перуанский футболист отыграл все 90 минут.
«Это был непростой матч, но главное, что «Локомотив» набрал три очка. Тяжело было играть после матча за Суперкубок. Теперь готовимся к следующей игре через два дня. Это очень важный матч», — написал Фарфан на своей странице в «Инстаграме».
Во втором туре РФПЛ «Локомотив» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 21 июля. Начало – 19:30 мск.
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