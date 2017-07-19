Зырянов: нынешний сезон станет последним в карьере футболиста

Полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что сезон-2017/18 станет последним в его футбольной карьере. 39-летний футболист выступает за вторую команду сине-бело-голубых, с которыми продлил контракт на год, хотя ранее говорил о возможном завершении карьеры.
«Я же специально употребил слово «возможно» — и, насколько помню, даже просил вас его выделить. Специально оставил себе отходные пути! Скажи я тогда, что тот год последний, теперь деваться было бы некуда! (Смеётся.) Но сейчас я могу однозначно сказать: нынешний сезон станет последним в профессиональной карьере футболиста Константина Зырянова.
Передумать? Нет-нет. По окончании этого контракта играть я точно не буду. Почему? Для меня этот год — последний вызов», — цитирует Зырянова «Спорт день за днём».
39-летний воспитанник пермского футбола стал игроком «Зенита» в 2007 году. В составе петербуржцев он сыграл 286 матчей, в которых отметился 39 голами и 60 результативными передачами.