Защитник «Эвертона» Мори из-за повторной операции пропустит ещё 6-9 месяцев

Аргентинский защитник «Эвертона» Рамиро Хосе Фунес Мори пропустит ещё шесть-девять месяцев из-за повторной операции на колене, сообщает официальный сайт ливерпульского клуба.
26-летний футболист в марте травмировал колено в матче за сборную Аргентины с Боливией (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2018. Мори перенёс операцию, из-за которой пропустил остаток минувшего сезона. Однако теперь защитнику потребуется ещё одна операция, в следствии чего он уже не сможет помочь команде в текущем году.
Также сообщается, что полузащитник Росс Баркли успешно перенёс операцию на паху. Хавбеку потребуется около четырёх недель для возвращения в строй.
Защитник «Эвертона» Мори успешно прооперирован