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Калошин: арбитр верно засчитал оба гола «Спартака» в ворота «Динамо»

19 июля 2017, среда. 20:40. Футбол

Делегат УЕФА Леонид Калошин оценил судейство бригады во главе с Сергеем Карасёвым в спорных эпизодах матча 1-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» (2:2).

«В эпизоде с первым голом «Спартака» Кутепов находился в статике, было движение рукой, но не было задержки Бечирая. Дальше в штрафной игрок «Динамо» чуть прихватывал Промеса, затем нападающий хватал защитника. В заключительной фазе Промес пошёл в ту точку, отклеился от защитника, и чего-то противоправного я там не вижу. На мой взгляд, судьи разобрались верно. Во втором голе «Спартака» ассистент здорово разобрался, помог главному. Данный момент только для него, и Антон Аверьянов оказался на высоте. Оба гола засчитаны верно.

15-я минута. Мяч попал в руку Сапете. Рука находилась немного высоковато, однако футболист находился в движении и не было какого-то движения руки к мячу. Рука была не выше головы, но бывает такое, что она оказывается высоковато при движении. Здесь был неожиданный отскок от партнёра, а расстояние было маленькое. Фактора «извлёк выгоду» при назначении пенальти нет.

82-я минута. Мяч попал в руку Комбарову. Это точно не нарушение правил, там вообще рука находилась прижатой к телу. Сильный удар, рука в естественном, прижатом состоянии, в районе груди. Решение судьи не назначить пенальти абсолютно правильное.

У «Динамо» отменили гол на 6-й минуте. Вне игры там не обсуждается, и не стоит на этом зацикливаться. Пока мяч не прилетел в зону, Бечирай вытолкнул защитника с занятой позиции. Очень похоже, что фол был, поэтому сомневаться в решении судьи не приходится. Правильное решение арбитров», — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».

Посмотреть голы можно «твиттере» РФПЛ.

Калошин: игроки «Спартака» и «Локо» доверяли судье во время матча за Суперкубок
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Динамо Москва ФК Спартак Дмитрий Комбаров Илья Кутепов Квинси Промес Сергей Карасёв — Футбол Фатос Бечирай Футбольное судейство
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
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