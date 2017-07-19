Калошин: арбитр верно засчитал оба гола «Спартака» в ворота «Динамо»

Делегат УЕФА Леонид Калошин оценил судейство бригады во главе с Сергеем Карасёвым в спорных эпизодах матча 1-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» (2:2).
«В эпизоде с первым голом «Спартака» Кутепов находился в статике, было движение рукой, но не было задержки Бечирая. Дальше в штрафной игрок «Динамо» чуть прихватывал Промеса, затем нападающий хватал защитника. В заключительной фазе Промес пошёл в ту точку, отклеился от защитника, и чего-то противоправного я там не вижу. На мой взгляд, судьи разобрались верно. Во втором голе «Спартака» ассистент здорово разобрался, помог главному. Данный момент только для него, и Антон Аверьянов оказался на высоте. Оба гола засчитаны верно.
15-я минута. Мяч попал в руку Сапете. Рука находилась немного высоковато, однако футболист находился в движении и не было какого-то движения руки к мячу. Рука была не выше головы, но бывает такое, что она оказывается высоковато при движении. Здесь был неожиданный отскок от партнёра, а расстояние было маленькое. Фактора «извлёк выгоду» при назначении пенальти нет.
82-я минута. Мяч попал в руку Комбарову. Это точно не нарушение правил, там вообще рука находилась прижатой к телу. Сильный удар, рука в естественном, прижатом состоянии, в районе груди. Решение судьи не назначить пенальти абсолютно правильное.
У «Динамо» отменили гол на 6-й минуте. Вне игры там не обсуждается, и не стоит на этом зацикливаться. Пока мяч не прилетел в зону, Бечирай вытолкнул защитника с занятой позиции. Очень похоже, что фол был, поэтому сомневаться в решении судьи не приходится. Правильное решение арбитров», — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».
Посмотреть голы можно «твиттере» РФПЛ.