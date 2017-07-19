Калошин: игроки «Спартака» и «Локо» доверяли судье во время матча за Суперкубок

Делегат УЕФА Леонид Калошин оценил судейство Владислава Безбородова в матче за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» (2:1 ДВ).
«Момент с Адриано и Тарасовым достаточно сложный с точки зрения восприятия на футбольном поле. В первой ситуации Тарасов достаточно жёстко пошёл в борьбу, но сыграл в мяч. Возможно, стоило судье пораньше свистнуть, чтобы остудить пыл. Свисток Владислава был запоздалый. Формально, когда смотрим повтор, это жёлтая карточка, которая должна была вроде как стать второй. Но было две спорные ситуации, когда можно было поставить два пенальти в ворота „Локомотива“. Баринов мог получить вторую карточку, ещё были разные ситуации. Судья попытался сохранить игру 11 на 11. Когда арбитры судят решающие матчи, они стараются следовать таким принципам.
Безбородов провёл матч хорошо, судил ровно по отношению к обеим командам. Нити игры он не выпускал, и футболисты ему доверяли во время матча. Если бы в моменте с Адриано судья показал игроку карточку, возможно, претензии были бы с другой стороны. Сёмин сказал, что этот момент убедил его, что нужны видеоповторы, но такая ситуация не относится к случаям, когда ассистенты имеют право вмешаться. Показана или нет жёлтая карточка — это не повод для просмотра повтора.
На 12-й минуте судья правильно не назначил пенальти в ворота „Локомотива“. Мяч попал в руку защитнику, но расстояние было небольшое. Когда Зе Луиш направлял мяч, рука двигалась естественным образом. 58-я минута — у Игнатьева также рука находилась в естественном положении. Но в любом случае судья не должен был реагировать на контакт руки с мячом, поскольку „Спартак“ продолжил атаковать и Попов находился в хорошем положении для удара. На 17-й минуте формально нарушение правил со стороны игрока „Локомотива“ было, он сбил Адриано в штрафной. С другой стороны, мяч даже близко не находился в той точке. Формально надо было назначать пенальти в ворота „Локомотива“. Но ни в одном из чемпионатов вы не увидите пенальти, когда мяча в точке нарушения правил и близко нет», — сказал Калошин в эфире программы «Свисток».