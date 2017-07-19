Нападающий «Локомотива» Эзекил Хенти продолжит карьеру в «Видеотоне», сообщает пресс-служба венгерского клуба. Соглашение игрока с командой из Секешфехервара рассчитано на три года. Сумма сделки не разглашается.
«Очень рад здесь находиться. „Видеотон“ давно считается одним из лучших клубов Венгрии. О венгерском футболе пока знаю не слишком много, но постараюсь как можно скорее познакомиться с ним поближе. Буду стремиться приносить команде максимальную помощь, забивая голы», — сказал Хенти.
В «Локомотиве» Хенти играл с февраля прошлого года. За это время форвард сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. Вторую половину минувшего сезона Эзекил провёл на правах аренды в «Бани Яс» из ОАЭ.
Хенти перешёл из «Локомотива» в «Видеотон»