«Шериф» и «Копенгаген» вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Албанский «Кукеси» выиграл у молдавского «Шерифа» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Эльбасане на стадионе «Ружди Бижута» и завершилась со счётом 2:1.
У хозяев отличились Изаир Эмини и Перо Пейич, единственный гол гостей забил Сирий Байала. «Шериф» заканчивал игру в меньшинстве: на 77-й минуте вторую жёлтую карточку получил Джереми де Ноийер.
В первой игре «Шериф» победил со счётом 1:0. Молдавский клуб вышел в следующий раунд.
В другом матче «Копенгаген» (Дания) дома проиграл словацкой «Жилине» (1:2), но прошёл дальше благодаря победе в первой встрече (3:1).
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