Ярмоленко: извиняюсь перед «Динамо» К за грубую ошибку в игре с «Черноморцем»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от домашнего матча первого тура УПЛ с «Черноморцем» (2:1).
«Получилась тяжёлая игра, очень непростые три очка для нас. Тяжело проводить домашний матч без родных болельщиков. Самое главное — сумели выиграть такой непростой поединок, эта победа, как говорится, в копилку. Завтра на теоретическом занятии сделаем разбор игры, тренерский штаб укажет нам на наши ошибки. Что касается пропущенного гола, это моя грубая ошибка. Соперник сразу нас за это наказал, ведь у «Черноморца» очень быстрые игроки в атаке, которые сумели сразу же выбежать вперёд и реализовать этот момент. Хочу извиниться перед партнёрами за такую грубую ошибку.
Следующий матч у нас вновь с «Шахтёром». Конечно, мы будем играть только на победу. Надеюсь, мы хорошо подготовимся к этому противостоянию и сумеем взять реванш за поражение в Суперкубке. Считаю, что готовы в физическом плане и с каждым матчем должны лишь прибавлять», — цитирует Ярмоленко сайт киевлян.