«Марибор» и «Ред Булл Зальцбург» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

«Марибор» (Словения) и «Зриньски» (Босния и Герцеговина) сыграли вничью в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счётом 1:1.
В дебюте матча Огнен Тодорович вывел гостей вперёд. На 27-й минуте Митя Вилер провёл ответный матч.
В первом матче «Марибор» на выезде выиграл со счётом 2:1.
В другой паре «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) дома разгромил мальтийский «Хайбернианс» (3:0). В первой игре австрийский клуб тоже добился победы (3:0).
«Дандолк» и «Жальгирис» вылетели из ЛЧ, «Русенборг» и «Лудогорец» прошли дальше