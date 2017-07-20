Слуцкий – об уходе игроков «Халла»: впервые в карьере оказался в такой ситуации

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал уход из команды нескольких игроков, а также сообщил, что в нынешнее летнее трансферное окно клуб больше не планирует терять футболистов.
«Мы продолжаем нелёгкую работу по комплектации состава. Думаю, больше никто не покинет «Халл». С продажей игроков мы закончили. Следующий шаг – приобретение новых футболистов. Мы близки к соглашению с некоторыми игроками. Ведём переговоры как минимум с пятью футболистами. С каждым из них разные ситуации.
Уход игроков из клуба изменил настроение команды, но если ты не мыслишь позитивно, то не должен работать в футболе. Я всегда думаю о лучшем. Впервые в моей карьере оказался в такой ситуации с продажей игроков, но понимаю, почему это произошло. Я сохраняю спокойствие. После продажи игроков у нас появились деньги. Общаюсь с владельцем клуба каждый день, у нас есть взаимопонимание по этой ситуации. Думаю, скоро у нас будут новые игроки», — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.
В последние три дня «Халл Сити», который проводит подготовку к сезону в Чемпионшипе, покинули голкипер Элдин Якупович, защитники Эндрю Робертсон и Ахмед Эль-Мухамади, а также полузащитник Том Хаддлстоун.