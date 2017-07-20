Мората: я ни о чем не жалею и сейчас думаю только о «Челси»

Нападающий «Реала» Альваро Мората поделился эмоциями от скорого трансфера в «Челси». Накануне лондонский клуб объявил, что согласовал с мадридцами условия трансфера форварда.
«Я очень счастлив, уже завтра я стану игроком «Челси» — клуба, который всегда следил за мной. Я ни о чем не жалею, потому что выиграл здесь четыре титула, но теперь я думаю только о том, чтобы надеть футболку «Челси»», — цитирует Морату Marca.
В прошлом сезоне 24-летний игрок провёл за «Реал» в Примере 26 матчей (14 — с первых минут), в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи, а также получил 8 жёлтых карточек.
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