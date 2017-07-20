Полузащитник Морозова: когда сборная России уезжала на ЧЕ, в нас никто не верил!

Полузащитник женской сборной России Елена Морозова поделилась впечатлениями от стартовой победы на чемпионате Европы над командой Италии. Россиянки победили со счётом 2:1, а Морозова забила один из голов.
«Конечно, рады, что взяли три очка, начали турнир с победы. Сейчас уже переключились, все мысли только об игре со шведками. Победа даст какой-то уверенности психологической в игре с ними. Ну и для развития в будущем женского футбола в нашей стране она важна.
Я когда пробила, сразу увидела, что вратарь прыгает и не достаёт мяч. Уже обрадовалась, что мы повели 2:0. К 25-й минуте ведём 2:0 у такого соперника! Когда мы уезжали на чемпионат Европы, в нас никто не верил", — цитирует Морозову официальный сайт УЕФА.