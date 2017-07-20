«Енисей» выкупит билеты для своих болельщиков на выездной матч с «Сибирью»

«Енисей» принял решение выкупить билеты для своих болельщиков на выездной матч 3-го тура Футбольной национальной лиги. В то же время вход для болельщиков «Сибири» во втором круге в Красноярске будет бесплатным, сообщает официальный «твиттер» «Енисея».
Ранее стало известно, что «Сибирь» сделала для болельщиков «Енисея» платный вход на стадион по цене 200 рублей.
Встреча между «Сибирью» и «Енисеем» состоится 22 июля. После двух туров новосибирский клуб имеет в активе одно очко, а красноярский — три балла.
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