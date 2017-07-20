КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» по итогам матча за Суперкубок

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании по итогам Суперкубка России «Спартак» — «Локомотив» (2:1).
«По матчу за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив»: за использование пиротехники болельщиками «Локомотива» клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. За использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. За скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 30 тыс. рублей. За скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики болельщиками «Локомотива» клуб оштрафован на 30 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Каррера переписывает историю! Как «Спартак» впервые выиграл Суперкубок
До прихода Карреры «Спартак» 16 лет не был чемпионом и никогда не выигрывал Суперкубок. Массимо хватило года, чтобы оба упущения исправить.