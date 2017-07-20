КДК оштрафовал «Динамо» на 25 тыс. рублей за баннер «Привет хрюшки..»

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании по итогам матча 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2).
«По матчу «Динамо» — «Спартак»: болельщики «Динамо» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. Также болельщики использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. За демонстрацию несогласованного баннера болельщиками «Динамо» клуб оштрафован на 25 тыс. рублей. Это баннер «Привет хрюшки…», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
КДК оштрафовал «Динамо» на 50 тыс. рублей за баннер «Привет хрюшки..»
Фото: Championat.com
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