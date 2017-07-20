«Зенит» претендует на защитника «Лиона» Янга-Мбива

«Зенит» входит в тройку клубов, которые заинтересованы в переходе защитника «Лиона» Мапу Янга-Мбива. Как пишет RMC, помимо санкт-петербургского клуба на 28-летнего футболиста претендуют «Монпелье» и «Сток Сити».
По данным источника, «Монпелье» заинтересован в аренде Янга-Мбива, который уже выступал за эту команду. Намерения «Стока» и «Зенита» не уточняются, но клубы уже контактировали с окружением французского защитника, который не полетел с «Лионом» на предсезонный сбор в Китай.
В минувшем сезоне Янга-Мбива провёл 25 матчей в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.
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