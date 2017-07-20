Кубок африканских наций — 2019 пройдёт летом, число участников расширено до 24

Кубок африканских наций—2019 пройдёт в июне-июле, сообщает официальный сайт африканской конфедерации футбола.
Турнир традиционно проводится в январе-феврале, что доставляет неудобство европейским клубам, которые вынуждены отпускать игроков в разгар сезона.
Исполнительный комитет CAF на встрече в столице Марокко Рабате утвердил перенос сроков проведения Кубка африканских наций.
Кроме того, в Кубке Африки, который в 2019 году пройдёт в Камеруне, будут участвовать 24 команды, а не 16, как было раньше.
Кубок африканских наций могут перенести на лето и расширить до 24 команд