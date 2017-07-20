«Ипсвич» отреагировал на смерть солиста Linkin Park, который болел за клуб

Английский клуб «Ипсвич Таун», выступающий в Чемпионшипе, выразил соболезнования в связи со смертью солиста американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Сегодня певец, который являлся болельщиком «Ипсвича», покончил с собой, ему был 41 год.
«Возможно, самый известный болельщик „Ипсвича“. Очень грустно было узнать эту новость. Все в клубе передают наилучшие пожелания семье Честера и его друзьям», — сообщается в «твиттере» «Ипсвича».
О том, что Беннингтон болеет за «Ипсвич», стало известно в 2010 году. Тогда сообщалось, что отец певца Ли Беннингтон в начале 1990-х годов во время пребывания в Великобритании начал ходить на матчи «Ипсвича» и передал любовь к команде своему сыну.
«Он был настоящим». Чему учит история Брэдли Лоури
Главный герой английского футбола последних месяцев скончался после продолжительной борьбы с раком.