Себальос: бояться надо не конкуренции в «Реале», а других вещей

Новый полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос отметил, что не боится высокой конкуренции в стане «сливочных». На футболиста молодёжной сборной Испании претендовала и «Барселона», однако он отдал предпочтение «Королевскому клубу».
«Бояться надо не конкуренции в „Реале“, а других вещей. Мне представится шанс проявить себя, и я им воспользуюсь. Мне нравится этот вызов — выступать в лучшем клубе мира. Что же касается моей позиции на поле, то я чувствую себя наиболее комфортно в центральной зоне полузащиты. Однако адаптируюсь к позиции, которую посчитает для меня целесообразной Зидан», — цитирует Себальоса Marca.
Себальос: в «Реал» меня привели два качества