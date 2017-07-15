Себальос: в «Реал» меня привели два качества

Полузащитник «Бетиса» Даниель Себальос, который продолжит карьеру в «Реале» и подпишет с мадридцами шестилетний контракт, поделился эмоциями от трансфера.
«Вы даже не можете представить ту гордость и тот уровень ответственности, который я сейчас ощущаю. Я отдам все силы, чтобы история „Реала“ стала ещё более великой. У меня нет никаких проблем с мотивацией, в „Реал“ меня привели два качества — смирение и трудолюбие. Постараюсь показать, что заслуживаю носить футболку „Реала“, — написал игрок в одной из социальных сетей.
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