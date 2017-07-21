Головин: думаю, борьба за титул пойдёт между ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин высказал мнение, какие команды в нынешнем сезоне будут бороться за чемпионский титул в РФПЛ.
«Думаю, вся основная борьба пойдёт между тремя командами: ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком». Питерцы очень прилично усилились, я в курсе трансферных новостей и могу сказать, что новые игроки действительно усилят команду. «Спартак» в эйфории от победы и наверняка очень серьёзно настраивается на предстоящий сезон, мечтая доказать, что произошедшее — не случайность.
Ну а мы все последние годы либо первые, либо вторые, прекрасно знаем задачи, которые ставятся перед нами каждый год, и делаем всё, чтобы их выполнять. Вполне возможно, при определённых раскладах к нашей тройке может присоединиться и «Краснодар», но в первую очередь нам нужно не отпустить вперед «Спартак» и «Зенит», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.