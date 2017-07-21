CAS оставил в силе решение по Р. Ерёменко

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) рассмотрел апелляцию полузащитника московского ЦСКА Романа Ерёменко на решение УЕФА о его дисквалификации. В ходе заседания было принято решение оставить наказание в силе.
Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Ерёменко в спортивном арбитражном суде Лозанны, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым воздержался от дополнительных комментариев по этому делу.
Напомним, что Роман Ерёменко был дисквалифицирован на два года (начиная с 6 октября 2016 года) из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.
Р. Ерёменко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА