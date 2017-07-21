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Дворкович: болельщики должны помнить таких футболистов, как Стрельцов

21 июля 2017, пятница. 16:36. Футбол

Сегодня, 21 июля, на стадионе имени Э.А. Стрельцова состоялся матч, посвящённый 80-летию со дня рождения легендарного футболиста московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Анатольевича Стрельцова. После игры заместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович отметил, что болельщики должны помнить таких игроков, как Стрельцов.

«80 лет Эдуарду Стрельцову. Давно задумали этот праздник. Эта дань памяти правильная. Болельщики должны помнить таких футболистов. Мой дед болел за Стрельцова всю жизнь и передал это мне. Команды в прекрасной форме. Приятно играть в такой компании. Стараюсь много не ошибаться, комбинационная игра получается. Кирьяков отдал мне пас, я забил. Хотели бы больше зрителей. Надеюсь, что освещение будет достойное», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Интервью Дворковича смотрите на «Чемпионате».

История в фотографиях. Эдуард Стрельцов
Очередной выпуск рубрики «История в фотографиях» посвящён легендарному нападающему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Торпедо М Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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