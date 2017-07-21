Лысов выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с ЦСКА

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
С первых минут у «железнодорожников» на поле появится Михаил Лысов, для которого матч 1-го тура с тульским «Арсеналом» (1:0) был дебютным в РФПЛ.
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Лысов, Фарфан, И. Денисов, Тарасов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.
Запасные: Медведев, Коченков, Михалик, Ротенберг, Маргасов, Лапшов, Касаев, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ндинга, Корян, Галаджан.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». Начало — в 19:30 мск.