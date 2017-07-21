Лебедев: Сёмин оказался мудрее Гончаренко

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поделился впечатлениями от матча второго тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (1:3). По его мнению, наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин смог переиграть своего визави Виктора Гончаренко тактически.
«Мне как болельщику «железнодорожников» радостно, что сегодня смогли переиграть соперника тактически. «Локомотив» сражался на каждом сантиметре поля. Оборона сыграла очень здорово. 70-летний Юрий Сёмин оказался мудрее Виктора Гончаренко и избрал правильную тактику на матч. И наконец удача улыбнулась «Локомотиву», и к ним пришёл фарт. Второй и третий мячи были забиты благодаря ошибкам центральных защитников «армейцев».
Эту прекрасную игру немного омрачило столкновение Головина с Ари, в результате которого бразилец покинул поле на носилках. Ему лишь хочется пожелать удачи и скорейшего возвращения на футбольный газон.
Судья отработал достаточно хорошо. Карасёв дал ребятам бороться. Если свистеть по каждому поводу, то это убьёт матч, погасит скорость, и это будет уже не футбол. Судья пресекал только настоящую грубость игроков. Я думаю, что если в нашем чемпионате все судьи начнут действовать по такому принципу, то наш футбол станет интереснее и динамичнее.
Гилерме в «Локомотиве» уже не первый год, всегда стоит уверенно и вселяет эту уверенность в остальных игроков. Но без ошибок футбола не бывает. И Игорь Акинфеев тоже допускает ошибки. Сегодня третий гол был забит не без его греха. Но тем не менее он остаётся главным вратарём в сборной и в ЦСКА. Я думаю, что Никита Медведев приобретён для того, чтобы стать отличной заменой Гилерме в случае травмы или перебора жёлтых карточек. Вполне возможно, что Медведев станет игроком стартового состава в матчах Лиги Европы.
ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов будет крайне сложно с такой игрой. «Армейцы» даже не совсем легко победили совершенно разобранный клуб «Анжи». Сейчас у команды много проблем как в обороне, так и в нападении. Такой игры, которая была ещё год или два назад, сейчас нет. Я думаю, что на морально-волевых они смогут попасть в групповой раунд Лиги чемпионов», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.