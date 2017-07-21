«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби

В матче 2-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём стадионе «ВЭБ Арена» «Локомотив». Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счётом 3:1.
«Локомотив» открыл счёт в матче на 23-й минуте после точного удара Джефферсона Фарфана, однако «армейцам» удалось сравнять до перерыва. За ЦСКА на 42-й минуте отличился Витиньо. Во второй половине встречи подопечным Юрия Сёмина снова удалось повести в счёте, а затем ещё и закрепить успех. Голы Ари и Дмитрия Тарасова на 66-й и 74-й минутах соответственно принесли победу «железнодорожникам».
«Локомотив» одержал вторую победу подряд, набрав шестое очко в турнирной таблице РФПЛ. У ЦСКА осталось три балла.
Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.