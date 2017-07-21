Форвард «молодёжки» «Краснодара» Игнатьев оформил свой третий покер в 2017 году

Нападающий молодёжной команды «Краснодара» Иван Игнатьев оформил свой третий покер в нынешнем году.
18-летний футболист сегодня, 21 июля, в домашнем матче 2-го тура молодёжного первенства России своими четырьмя точными ударами помог «Краснодару» разгромить «Тосно» (4:1). В мае Игнатьев оформил покер в гостевом матче 30-го тура молодёжного первенства с «Томью» (7:0), а ещё ранее, в апреле, он забил четыре гола в товарищеской встрече молодёжной сборной России с командой Чехии (4:1).
В прошлом сезоне молодёжного первенства России воспитанник «Краснодара» принял участие в 23 матчах за клуб, забив 21 гол.
«Краснодар» в молодёжном первенстве разгромил «Тосно» благодаря покеру Игнатьева