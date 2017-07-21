Гаджиев: пока это не «Амкар», не команда, которая всегда играет изо всех сил

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Анжи» в матче 2-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу махачкалинской команды.
«Первое – «Анжи» закономерно выиграл, по делу. Мы уже второй раз проваливаем первые таймы. Объяснение мне сложно найти, но пока это не «Амкар», не команда, которая проводит изо всех сил любую игру — это факт. В Грозном мы провалили первый тайм и здесь провалили. Команда перемещалась, выполняла какие-то функции, но не успевала во многих эпизодах. Поэтому любой отскок и подбор становился добычей «Анжи». Это главное замечание к игрокам.
Второй тайм провели лучше, хотя было много ошибок и эмоций. Любую ошибку можно простить, когда команда играет на пределе. А у нас такая проблема появилась – непонятно, откуда она взялась. Возможно, дело в том, что многие игроки приезжали на сбор с опозданием, были травмы, и это сказалось. Подготовительный период короткий, если ты пропускаешь неделю, сложно набрать форму.
У нас по-прежнему проблемы в обороне и в опорной зоне. Но ещё раз повторюсь, что это вторично. Главное – надо в любых ситуациях играть сердцем, играть профессионально и соответствовать тем требованиям, которые предъявляет современный футбол.
Был ли этот матч принципиальным для нас? Мы не сыграли так, как можем. А с Григоряном мы не раз и не два встречались, обсуждали разные вопросы. Конечно, для него матч был принципиальным – первый матч дома проиграли, он в непростой ситуации оказался. Руководство правильно сделало, что поддержало тренера. Команда играет хорошо, с ЦСКА тоже играли прилично в атаке, моментов было немало. Возможно, это было связано с обороной „армейцев“, которые раньше играли надёжнее. Но „армейцы“ — это „армейцы“, да, у них есть проблемы в обороне. „Анжи“ в атаке действовал неплохо и в прошлой игре, и сегодня», — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».