Гаджиев: «Амкар» играл в футбол, который нельзя назвать профессиональным

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение от «Анжи» в матче 2-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу махачкалинской команды.
«Мы играли в футбол, который нельзя назвать профессиональным. Более жёсткий, мобильный, напряжённый, с большей отдачей. Во втором тайме добавили, но не хватило качества. Может быть, во втором тайме мы, наоборот, были чрезмерно эмоциональны», — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».
Гаджиев: пока это не «Амкар», не команда, которая всегда играет изо всех сил