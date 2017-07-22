«Краснодар» – «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00

22 июля в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч второго тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Тосно». Встреча начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Тосно».
Встречу 22.07.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут Николай Ерёмин и Илья Елеференко, резервный судья — Юрий Апонасенко.
Ранее команды встречались друг с другом один раз. Матч между ними состоялся в марте 2014 года и завершился победой «Краснодара» со счётом 3:0.