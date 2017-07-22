Шунин: меня называли «гринписом», а Д. Комбаров поймал рыбу килограмм на шесть

Голкипер и капитан «Динамо» Антон Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову рассказал о поездке на рыбалку в компании братьев Комбаровых, Дениса Глушакова и Андрея Ещенко после матча первого тура российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак» (2:2).
«Глушак правильно сказал: «Футбол футболом, а друзья по жизни остаются!» Я из «Динамо», Кирилл из «Арсенала», а Дима, Денис и Андрей — спартаковцы. Редкий случай, когда друзья из трёх команд смогли собраться вместе. Взяли семьи, детей, поехали на рыбалку — время провели замечательно. Ничего лишнего себе не позволяли (Смеётся.).
На самом деле, я вообще не рыбак. Вот и сейчас приехал, но не стал ловить рыбу. Честно говоря, мне её жаль. Меня все назвали «гринписом», потому что я любую пойманную рыбу предлагал отпустить обратно. Хотя мне потом объяснили, что её нельзя отпускать — умрёт от полученных ран. А у ребят был солидный улов. Дима поймал «трофейную» рыбу килограмм на шесть!» — поведал Шунин.