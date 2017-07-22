«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав «Рубина» на гостевой матч второго тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который пройдёт сегодня, 22 июля, в Санкт-Петербурге.
По сравнению с проигранным матчем «Краснодару» (1:2) в первом туре РФПЛ в стартовом составе «Рубина» произошло три изменения. Вместо Тараса Бурлака, Гёкдениза Карадениза и Рубена Рочины сегодня с первых минут на поле выйдут Эльмир Набиуллин, Алекс Сонг и Рифат Жемалетдинов.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Гранат, Камболов, Кузьмин, М`Вила, Сонг, Оздоев, Жемалетдинов, Канунников.
Запасные: Фильцов, Акмурзин, Санчес, Бауэр, Самбрано, Сорокин, Цакташ, Рочина, Карадениз, Азмун.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин». Начало в 17:30 мск.