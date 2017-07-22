В центре газона стадиона «Краснодара» выстригли фигуру быка

В центре газона домашнего стадиона «Краснодара» перед матчем 2-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» работники клуба выстригли фигуру быка. Это животное является символом «Краснодара».
Матч с «Тосно» стал для команды Игоря Шалимова первой домашней игрой в РФПЛ в нынешнем сезоне. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Идёт первый тайм, счёт — 0:0.
В центре газоне стадиона «Краснодара» выстригли фигуру быка
Фото: #семьдесятседьмой
В первом туре РФПЛ «Краснодар» на выезде со счётом 2:1 переиграл «Рубин». «Тосно» в стартовом матче чемпионата на своём поле минимально уступил «Уфе» (0:1).