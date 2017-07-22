Тихонов: «Крылья» только строятся, быстро ничего не бывает

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от домашнего матча 3-го тура ФНЛ с «Авангардом» (1:0).
«Во втором тайме „Авангард“ прибавил, больше играл длинными передачами, на поле стало больше борьбы. Есть такой момент как сохранение результата, и это сейчас самое главное. Посмотрите, сегодня дома проиграл „Оренбург“, есть ещё непредсказуемые результаты. „Авангард“ – команда, которая ещё не уступала никому. Это серьёзный коллектив.
Наша команда только строится. Мы понимаем требования журналистов и болельщиков. Но быстро ничего не бывает. Мы стараемся. В ФНЛ играть тяжело. Здесь все команды бьются и пытаются играть в футбол", — цитирует Тихонова сайт «Крыльев».
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