«Краснодар» выиграл борьбу за Андрея Ивана у «Галатасарая»

Главный тренер румынского клуба «Университатя» Дэвис Манджа рассказал о переходе форварда Андрея Ивана в «Краснодар». По словам итальянского специалиста, «быки» выиграли борьбу за 20-летнего футболиста у турецкого «Галатасарая».
«Когда я подписывал контракт с клубом, то знал, что мы потеряем важного игрока. И даже знал его имя. Перед тем, как мы договорились с „Краснодаром“, с нами по поводу Ивана связывался „Галатасарай“, однако клуб выбрал первый вариант», — приводит слова тренера интернет-издание Gazeta de Sud.
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