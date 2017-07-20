Андрей Иван: буду стремиться вместе с «Краснодаром» выиграть чемпионат России

Нападающий Андрей Иван успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Краснодаром» контракт, срок которого истекает летом 2022 года.
20-летний игрок сборной Румынии, который будет выступать за «быков» под номером «9», в ближайшее время приступит к тренировкам в составе своей новой команды.
«Я воодушевлён этим переходом и очень впечатлён футбольным клубом «Краснодар». То, что я здесь увидел, не просто оправдало мои ожидания, но и превзошло их. Теперь буду стремиться вместе с «Краснодаром» выиграть чемпионат России», — заявил Иван в интервью клубной пресс-службе.
Андрей Иван — новичок «Краснодара»
Фото: https://fckrasnodar.ru
«Краснодар» объявил о переходе Андрея Ивана