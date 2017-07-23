«Рома» объявила о переходе Коларова за € 5 млн

«Рома» объявила о переходе защитника «Манчестер Сити» Александара Коларова. Сумма трансфера составила € 5 млн, информирует официальный сайт итальянского клуба.
31-летний игрок подписал с римлянами контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.
В минувшем сезоне Александар провёл 29 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В своей карьере он также выступал за «Црвену Звезду», ОФК и «Лацио». За «Манчестер Сити» Коларов играл с 2010 года.
Фото доступно на официальной странице «Ромы» в «Твиттере».