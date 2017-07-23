Видео: 5 лучших голов Марко Ройса в сезоне-2016/17 Бундеслиги

На официальном канале Бундеслиги на сервисе Youtube появилась подборка пяти лучших голов нападающего дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в минувшем сезоне.
Немецкий футболист, пропустивший начало сезона из-за травмы, провёл 17 игр, забив 7 голов и отдав 4 результативные передачи. «Боруссия» завершила чемпионат на третьей строчке, отстав от «Баварии» на 18 очков.
Возглавил список лучших голов Ройса его мяч, забитый в ворота «Айнтрахта» (3:1) в 29-м туре чемпионата.
Посмотреть видео можно также на официальном канале Бундеслиги на сервисе Youtube.