Конте: двухлетний контракт — правильное решение, он даёт мне и «Челси» мотивацию

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что прошлый сезон был сложным для него и его штаба, однако он готов продолжать работу с командой. Этим летом итальянец улучшил контракт с «Челси», рассчитанный до 2019 года.
«Вы всё знаете, что у нас непростая работа и что может случиться всякое в течение нашей карьеры. Но моё решение всегда состояло в том, чтобы остаться в „Челси“ и продолжать начатое. Прошлый сезон был очень и очень тяжёлым для меня и моего штаба, но я вместе с клубом решил продолжить наш путь. Мы с руководством одинаково смотрим на будущее.
Я доволен новым контрактом. Клуб отметил мою работу с игроками, проделанную в прошлом сезоне. Думаю, двухлетний контракт — это правильное решение, он даёт мне и клубу мотивацию. Не вижу в длительности контракта никаких проблем — мы в любое время можем продлить его", — цитирует Конте The Telegraph.